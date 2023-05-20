قاسم الأعرجي: الحكومة العراقية ملتزمة باتفاقية سنجار

أربيل (كوردستان 24)- قال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، إن الحكومة العراقية "ملتزمة باتّفاقية سنجار"، معتبراً أن وجود مقاتلين غير شرعيين يشكّب عائقاً أمام الاتفاقية.

الأعرجي أضاف في مؤتمرٍ صحفي ببغداد، حضرته كوردستان 24: "نأمل في التوصل لاتفاقٍ حول القضايا المهمة الاسبوع المقبل".

وأشار إلى أن هناك "مقاتلين غير شرعيين في سنجار يشكّلون عائقاً أمام تنفيذ الاتفاقية، والحكومة ملتزمة بإخراج جميع القوات، باستثناء الشرطة والجيش".

في غضون ذلك، لفت الأعرجي إلى وجود "اتفاقية موقّعة بين بغداد وأربيل، وهي محل تقدير، والحكومة العراقية ملتزمة بتنفيذها".

وقال: "شكّل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لجنةً خاصة للإشراف على القضية، واليوم كان لنا اتصالٌ مع الأطراف المعنية بهدف حسم بندٍ هام في الاتفاقية".

وتابع: "نأمل أن نتوصّل إلى حلٍّ لهذا البند بحلول الاسبوع المقبل، والذي من الممكن أن يفضي إلى مزيدٍ من الحلول".

إلى ذلك، أكّد مستشار الأمن القومي العراقي أن هناك تدخلات ضد الاتفاقية من جانب جماعاتٍ مسلّحة.

منوّهاً في الوقت ذاته إلى أن بغداد ملتزمة بكل المقترحات التي تم تقديمها لتنفيذ الاتفاقية بما فيها مسألة إخراج جميع القوات العسكرية من سنجار، باستثناء الشرطة والجيش العراقيين والتي يجب أن يكونا داخل المدينة.