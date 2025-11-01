الشرع يزور واشنطن خلال الشهر الجاري

منذ 41 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، اليوم السبت، إن الرئيس السوري أحمد الشرع، سيتوجّه إلى واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، لتوقيع اتفاق الانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.

ورداً على سؤال لصحافيين على هامش "حوار المنامة" في البحرين عمّا إذا كان الشرع سيزور واشنطن الشهر الحالي، قال باراك "نعم"، مضيفاً أنه سيوقع "على الأرجح" اتفاق الانضمام إلى تحالف مكافحة تنظيم داعش.

وستكون هذه الزيارة الأولى للرئيس السوري لواشنطن، والثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي.

وفي أيار/مايو الماضي، التقى الشرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى في الرياض، خلال زيارة تاريخية تعهّد خلالها الرئيس الأمريكي رفع العقوبات المفروضة على سوريا.