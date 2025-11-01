هرسين: أهالي السليمانية يميزون من يخدمهم وسنحصل على 7 مقاعد في المحافظة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد مسؤول الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني، آري هَرسين، اليوم السبت، أن أهالي السليمانية يملكون وعياً وضميراً في معرفة من يخدمهم، مشيراً إلى أن الحزب سيحقق سبعة مقاعد في المحافظة.

وقال هرسين خلال كلمة ألقاها في فعالية: "أولاً بعون الله، وثانياً بوعي وثقافة أهالي السليمانية، سنحصل على 7 مقاعد في السليمانية".

وأشار إلى أن أهالي السليمانية يلاحظون بوضوح وبضمير من يقوم بخدمتهم.

وأضاف هرسين أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو حزب الشعب وهدفه خدمة المواطنين، وأنه المدافع الأساسي عن حقوق شعب كوردستان.

وستُجرى الانتخابات التشريعية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، في عموم العراق وإقليم كوردستان.

وانطلقت الحملات الدعائية الخاصة بالانتخابات في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025، على أن تستمر حتى 8 نوفمبر الحالي.

وقبل ذلك بيوم واحد، صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أسماء 7,768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً في البرلمان.