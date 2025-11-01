مصدر إعلامي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني يردّ على تصريحات لقيس الخزعلي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- رد مصدر إعلامي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت، على تصريحات لقيس الخزعلي، مؤكداً أن الحزب يمتلك قيادة واحدة وقراراً موحداً، وأن محاولات الخزعلي لتأويل التطورات السياسية تهدف إلى تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق.

وفيما يلي نص البيان:

خلال مقابلةٍ إعلاميةٍ مع قناته، ذكر قيس الخزعلي، اسم فخامة الرئيس بارزاني، والسيدين نيجيرفان ومسرور، وحاول تأويل التطورات والمعادلات السياسية بما يخدم مصالحه الخاصة. نحن نؤكد أن هذه التصريحات تهدف إلى تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق، وينبغي عليه أن يدرك تماماً أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يمتلك قيادةً واحدةً، ورأياً واحداً، وقراراً واحداً، ومن الأفضل لهم ألا يُمنّوا أنفسهم بأحلامٍ توهمهم بوجود تباينٍ في قرارات الحزب.

كما يعلم الجميع تماماً، بعد سقوط النظام، لم يكرس أحد جهده بقدر ما كرّس الرئيس بارزاني لإعادة بناء عراق جديد. فقد حرص الرئيس بارزاني أكثر من أي شخص على إقامة عراق اتحادي يقوم على أساس الدستور، يلتزم فيه الجميع، مع احترام مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق.

ليعلم الجميع أن لا نحن ولا شعب العراق نقبل بذلك العراق الذي يُنتهك فيه الدستور، وتُخالف فيه مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق، وتستولي فيه المافيات على حكم البلاد.

مصدر إعلامي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني

1 تشرين الثاني 2025