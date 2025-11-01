شيرين فؤاد معصوم: هدف الحزب الديمقراطي خدمة كوردستان والعراق بأكمله

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكدت الكادرة المتقدمة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شيرين فؤاد معصوم، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو حزب وطني، مشددة على أن الرئيس مسعود بارزاني يمثل رمز شعب كوردستان في الأجزاء الأربعة.

وفي مقابلة مع كوردستان24، قالت شيرين فؤاد معصوم، إن الحزب يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه مستقبل إقليم كوردستان والعراق بشكل عام، لافتة إلى أهمية منح الصوت للحزب الديمقراطي الكوردستاني في انتخابات مجلس النواب العراقي.

وبخصوص دعوة الحزب لشعب كوردستان للإدلاء بأصواتهم له، قالت معصوم إن الحزب لم يعد حزباً كوردياً فقط، بل أصبح حزباً كوردستانياً، مشيرة إلى انضمام العديد من القوميات والمكونات إليه، بهدف تمثيل شعب كوردستان في بغداد.

وأكدت أن هدف الحزب الديمقراطي الكوردستاني هذه المرة لا يقتصر على خدمة مناطق كوردستان فحسب، بل يشمل خدمة العراق بأكمله.

وفيما يتعلق بالقوى والتيارات السياسية الأخرى في كوردستان، أشارت شيرين فؤاد معصوم إلى أن هذه القوى لا تعمل لمصلحة كوردستان كما يفعل الحزب الديمقراطي، بل تنطلق من مصالحها الخاصة، بينما يتحمل الديمقراطي الكوردستاني مسؤولية حماية مصالح كوردستان.

وستُجرى الانتخابات التشريعية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، في عموم العراق وإقليم كوردستان.

وانطلقت الحملات الدعائية الخاصة بالانتخابات في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025، على أن تستمر حتى 8 نوفمبر الحالي.

وقبل ذلك بيوم واحد، صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أسماء 7,768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً في البرلمان.