آمنة زكري تشيد بكوردستان24 في إيصال صوت شعب كوردستان للعالم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس مؤسسة كوردستان24 للأبحاث والإعلام، هنأت عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، آمنة زكري، المؤسسة وكوادرها، مؤكدةً أن كوردستان24 تمثل صوت ولون كوردستان.

وقالت زكري في تصريح لـ كوردستان24، اليوم السبت، إن المؤسسة أصبحت منصة أساسية لنقل صوت شعب كوردستان إلى الداخل والخارج، مشيرةً إلى تأثيرها الكبير في العديد من الأحداث المهمة، بما في ذلك المعركة ضد داعش واستفتاء كوردستان.

وأضافت أن كوردستان24 ساهمت في إيصال صوت شعب كوردستان إلى مراكز القرار على المستوى العالمي، مما يجعلها بحق صوت ولون شعب كوردستان.

وتابعت: بعون الله، نتمنى أن تواصل كوردستان24 سياستها الشاملة لحماية شعب كوردستان وحقوقه، وأن تظل صوتاً ولوناً ومنصة لنقل صوت شعب كوردستان إلى الخارج والعالم.

واحتفلت مؤسسة كوردستان24، أمس الجمعة 31 أكتوبر تشرين الأول 2025، بمرور 10 سنوات على تأسيسها. وهي مؤسسة بحثية وإعلامية تقدم محتوى إعلامياً حيادياً لمشاهديها ومستمعيها وقرائها عبر تقارير مختصرة واحترافية.

وتضم شبكة كوردستان24 الإعلامية قناة فضائية، وإذاعة، وموقعاً إلكترونياً ينشر الأخبار والمحتوى الإعلامي باللغة الكوردية بلهجتيها السورانية والكورمانجية، إلى جانب اللغات العربية والإنجليزية والتركية والفارسية، ساعية إلى نقل الأخبار إلى أوسع شريحة من الجمهور بموضوعية ومهنية عالية.