كتلة الديمقراطي: أغلبية النواب صوتت لصالح تفعيل مفوضية الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- أوضح المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان إقليم كوردستان، بيشوا هورامي، أن أغلبية النواب صوّتوا لصالح تفعيل عمل المفوضية العليا للانتخابات.

وقال في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن 58 نائباً من أصل 111، صوّتوا على قرار إعادة تفعيل عمل المفوضية العليا للانتخابات.

واعتبر هورامي أن هذا التصوبت "أنهى الجدل حول معرفة المؤيدين لإجراء الانتخابات في موعدها، والرافضين للأمر".

وبخصوص الفوضى التي حدثت داخل قاعة البرلمان بين أعضاء كتلتي الديمقراطي والاتحاد، قال هورامي: "إنه عمل برلماني عادي والتوتر والتعقيدات في العمل البرلماني أمر طبيعي".

وجدّد المتحدث باسم كتلة الديمقراطي الكوردستاني، التأكيد على أن حزبه يؤيّد إجراء الانتخابات في موعدها، وليس تأجيلها.

وقال: "تمديد ولاية البرلمان في السابق كان خياراً حتمياً حتى لا يدخل إقليم كوردستان في فراغ قانوني".

وصوّت 58 نائباً على قرار تفعيل مفوضية الانتخابات، خلال الجلسة التي ترأسها نائب رئيس المجلس هيمن هورامي وسكرتيرة البرلمان منى قهوجي.

ولم تحضر رئيسة البرلمان ونواب الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير الاجتماع، بعد أن اندلعت مشادات كلامية وفوضى داخل قاعة البرلمان.

وكانت رئيسة البرلمان ريواز فائق أعلنت تأجيل جلسة اليوم لإشعارٍ آخر، وهو ما رفضه نائب رئيس البرلمان هيمن هورامي ودعا النواب الراغبين باستمرار الاجتماع إلى التصويت.