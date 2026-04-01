البيت الأبيض: ترامب سيلقي خطاباً "حاسماً" الليلة بشأن إيران

أربيل (كوردستان24)- أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيوجه خطاباً خاصاً إلى الشعب الأمريكي الليلة، للكشف عن آخر المعلومات والقرارات الهامة المتعلقة بالحرب مع إيران ونتائج الجهود الدبلوماسية.

اليوم الأربعاء، 1 نيسان 2026، أفادت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، عبر حسابها الرسمي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلقي خطاباً متلفزاً موجهاً إلى الأمة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (.

وبحسب البيان، فإن المحور الرئيسي للخطاب سيتضمن تقديم تحديثات جوهرية ومنعطفات هامة تتعلق بالوضع الراهن في إيران والخطوات المقبلة للإدارة الأمريكية.