آدم سميث لكوردستان 24: بغداد لم تدعم إقليم كوردستان في حقوقه ومشاريعه

أربيل (كوردستان24)- وجه عضو مجلس النواب الأمريكي، آدم سميث، انتقادات حادة للحكومة الاتحادية في بغداد، لعدم تقديمها الدعم الكافي لحقوق ومشاريع إقليم كوردستان خلال الفترة الماضية. وأكد سميث أن استئناف تصدير النفط يعد خطوة إيجابية، مجدداً دعم بلاده لجهود الإقليم في هذا الصدد.

وصرح آدم سميث، العضو البارز في مجلس النواب الأمريكي، للـ "كوردستان 24" قائلاً: "نريد أن نرى المنطقة تتحرك بشكل فعال، لذا فإن أي طرف أو دولة تتمكن من تصدير النفط إلى الأسواق العالمية فإنها تقوم بعمل إيجابي يخدم الاستقرار".

وبشأن العلاقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، أشار سميث إلى ضرورة العمل المشترك بين الجانبين، لكنه لم يخفِ قلقه العميق من مواقف بغداد، مضيفاً: "يساورني القلق منذ أمد طويل جراء عدم تقديم حكومة بغداد الدعم اللازم للأعمال والمشاريع التي كان من الضروري أن ينفذها إقليم كوردستان".

واختتم عضو الكونغرس الأمريكي حديثه بالتأكيد على دعمه الكامل للجهود الدبلوماسية والاقتصادية التي يبذلها إقليم كوردستان لحل القضايا العالقة، لا سيما ملف النفط، لتمكين الإقليم من الاستمرار كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة العالمي.