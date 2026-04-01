الأمم المتحدة: الحرب في الشرق الأوسط قد تمحو عاما من النمو في الدول العربية

أربيل (كوردستان24)- حذّرت الأمم المتحدة الثلاثاء من أن شهرا من الحرب في الشرق الأوسط قد يقضي على النمو الاقتصادي الذي حققته الدول العربية العام الماضي، ومن المرجح أن يتسبب في "انكماش اقتصادي حاد" في إيران.

وصدرت سلسلة من التقارير عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأسبوع الخامس من الحرب بينما يواصل جميع أطرافها تبادل التهديدات رغم إعلان الولايات المتحدة حدوث مفاوضات.

وقال البرنامج بشأن المنطقة العربية الممتدة من سوريا إلى العراق إلى دول المغرب العربي، مرورا بدول الخليج "يكشف هذا التقييم عن الواقع المقلق لنقاط الضعف الهيكلية التي تتسم بها المنطقة". وأضاف "تمكن تصعيد عسكري قصير الأمد من أن يُحدث تداعيات اجتماعية واقتصادية عميقة وواسعة النطاق، قد يستمر تأثيرها على المدى الطويل".

وأكد البرنامج أن هذا التصعيد "قد يُكبد اقتصادات المنطقة العربية خسائر تتراوح بين 3,7 و6,0 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي الجماعي".

وأضاف "يمثل هذا الرقم خسارة هائلة تتراوح قيمتها بين 120 و194 مليار دولار أميركي، متجاوزةً بذلك إجمالي النمو للناتج المحلي الإجمالي الذي حققته المنطقة في عام 2025".

وفي تقديمه للتقييم، قال عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "تُبرز النتائج التي توصلنا إليها الحاجة المُلحة إلى تعزيز التعاون الإقليمي لتنويع الاقتصادات، بما يتجاوز الاعتماد على النمو القائم على انتاج المحروقات، وكذلك توسيع القواعد الإنتاجية، وتأمين النظم التجارية واللوجستية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية".

إلى ذلك، أفاد تقرير ثان تناول الوضع في إيران بأن هذا الشهر من الحرب قد يؤدي إلى "انكماش اقتصادي حاد في إيران"، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8,8 إلى 10,4%.

ونتيجة لذلك، قد يتدهور وضع 3,5 إلى 4,1 مليون شخص في إيران ليصبحوا تحت خط الفقر، ما سيرفع نسبة الفقر في البلاد إلى 41%، مقارنة ب36,3% في العام 2023 (حوالى 32,7 مليون شخص).

