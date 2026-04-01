سنتكوم تفند ادعاءات الحرس الثوري بمقتل 200 طيار أمريكي في السعودية

أربيل (كوردستان24)- نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بشدة، الأنباء التي روج لها الحرس الثوري الإيراني بشأن استهداف طيارين أمريكيين في المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن هذه الادعاءات العارية عن الصحة تهدف حصراً للتغطية على الإخفاقات العسكرية الكبيرة التي منيت بها طهران مؤخراً.

وجاء رد "سنتكوم" دحضاً لبيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني (IRGC)، ادعى فيه تنفيذ هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية داخل الأراضي السعودية استهدف 200 طيار وطاقم جوي. وأكدت القيادة المركزية أنه لم يصب أي جندي أمريكي في السعودية، وأن هذه التقارير "بعيدة كل البعد عن الحقيقة".

وكان مجيد موسوي، قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني، قد ذكر في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء 31 آذار 2026، أن القوات الموالية لإيران نفذت عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مقر إقامة الطيارين والفرق الجوية التابعة للولايات المتحدة في محافظة "الخرج" بالمملكة العربية السعودية.

وزعم موسوي في تدوينته أن الهجوم أصاب 200 عنصر من تلك القوات، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من منتسبي القوة الجوية الأمريكية، وهو ما نفته واشنطن جملة وتفصيلاً.