إنطلاق مؤتمر طريق التنمية في بغداد بحضور ممثلين من 10 دول.

أربيل (كوردستان 24 ) - تحتضن العاصمة العراقية بغداد، اليوم، السبت مؤتمر طريق التنمية، الذي سيعقد بحضور ممثلين من 10 دول.

تحتضن العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت ، مؤتمراً لوزراء نقل دول الجوار ومجلس التعاون الخليجي لمناقشة مشروع "طريق التنمية الاستراتيجي"، الذي يربط مدينة البصرة العراقية على مياه الخليج العربي بالأراضي التركية، والذي اتفقت عليه بغداد وأنقرة ضمن مشروع تعاون تجاري واقتصادي ضخم بين البلدين.

وأعلن مدير عام شركة السكك الحديد العراقية يونس خالد، الأربعاء الماضي، عن اكتمال التصاميم الخاصة بإنشاء خط سكك بين مدينة البصرة المطلة على مياه الخليج العربي جنوبي العراق، وصولاً إلى الأراضي التركية شمالاً، ضمن الاتفاق العراقي التركي المبرم أخيراً، لإنشاء طريق التنمية التجاري بين البلدين.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي قال، في بيان صحافي، إنّ "بغداد، ستحتضن يوم السبت ، مؤتمراً لوزراء النقل لدول الجوار العراقي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بهدف مناقشة المشروع الواعد المتمثل بطريق التنمية الاستراتيجي (القناة الجافة)، الذي يشكل المسار الحيوي والمهمّ لجميع بلدان المنطقة والعالم".

ومطلع الشهر الحالي، جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مضيّ بلاده في المشروع العراقي التركي الواعد، وقال، في كلمة له بمقر وزارة الصناعة ببغداد: "مقبلون على تنظيم مؤتمر مهم يتعلق بمشروع طريق التنمية العراقي التركي"، الذي وصفه بـ"القناة الجافة" بين العراق وتركيا.

ومن المقرر أن يمر الطريق التجاري الذي سينقل البضائع الواصلة إلى موانئ العراق على مياه الخليج العربي في البصرة والفاو، إلى تركيا براً، بمحافظات البصرة ثم ذي قار والقادسية، وواسط ثم باتجاه العاصمة بغداد، ومنها إلى صلاح الدين وكركوك ونينوى وصولاً إلى المثلث العراقي التركي السوري من جهة منطقة فيشخابور.

وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة تابعتها كوردستان 24 ، ان "طريق التنمية القناة الجافة يعد مفتاح الربط التجاري بين آسيا واوروبا، وتبلغ كلفة المشروع 17 مليار دولار، ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات هذا المشروع 4.850 مليارات دولار سنويا، مبينا ان طول المشروع 1200 كم ويمتد من الفاو إلى الحدود العراقية التركية في منطقة فيشخابور ومن ثم الى اوروبا عبر تركيا ويضم خط سكك حديد مزدوج فضلا عن طريق بري".

وأشار الى ان "الطاقة المتوقعة للنقل في المرحلة الأولى 3.5 ملايين حاوية سنوياً، و22 مليون طن بضائع فضلا عن خدمة قرابة 15 مليون مسافر سنويا".

ويبلغ الوقت المتوقع لقطع هذه المسافة في حال إنجاز الطريق بين 12 و16 ساعة.