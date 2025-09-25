هوراماني: مسرور بارزاني أشرف شخصياً على فريق الحكومة لإبرام اتفاق استئناف تصدير النفط

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني أشرف شخصياً على فريق الحكومة لإبرام اتفاق استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

وقال هوراماني في بيان، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، إنه سيتم البدء باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن وزارة الثروات الطبيعية في كوردستان مستعدة لتسليم النفط لشركة سومو.

وأوضح المتحدث أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني، بصبر كبير، أشرف شخصياً على فريق الحكومة لإبرام الاتفاق الخاص باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

وأشار إلى أن "هذه الخطوة مهمة وإيجابية، وستدفعنا نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الإيرادات غير النفطية".

في السياق ذاته، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إقليم كوردستان وشركات النفط المنتجة مع وزارة النفط الاتحادية وشركة تسويق النفط (سومو) يعيد إقليم كوردستان للارتباط بأسواق النفط العالمية ويزيل عائقاً أمام تأمين المستحقات المالية لشعب الإقليم.

وقال مسرور بارزاني في تدوينة على منصة إكس، إن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بين إقليم كوردستان وشركات النفط المنتجة مع وزارة النفط الاتحادية وشركة تسويق النفط (سومو)، هو ثمرة جهود حثيثة بذلتها فرق ووفود من كافة الأطراف، مبيناً أنه بهذه الخطوة، يعود إقليم كوردستان للارتباط بأسواق النفط العالمية".

وأضاف رئيس الحكومة: "أود أن أُشيد بجهود كافة الأطراف، وأخص بالذكر شعب كوردستان الصامد، ففي هذا اليوم التاريخي أُزيل عائق رئيسي أمام تأمين المستحقات المالية لشعب كوردستان".

وأشار إلى أنه "مع استئناف تصدير نفط الإقليم، نؤكد على ضرورة الإيفاء بكافة الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان".