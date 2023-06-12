سیاسة

واشنطن.. وزير داخلية إقليم كوردستان يجتمع مع كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية

وأضافت أن "اللقاء بحث ملف هزيمة تنظيم داعش، والإصلاحات الجارية في مفاصل وزارة البيشمركة".
author_image أحمد حاجي
کوردستان وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد مساعدة وزير الدفاع الأمريكي سيليست والاندر

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت ممثلة حكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة بيان سامي عبد الرحمن، أن وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، ومساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي، اجتمعا اليوم الإثنين، وذلك بهدف مناقشة ملف القضاء على تنظيم داعش.

وكتبت بيان سامي عبد الرحمن على حسابها في تويتر: "تم عقد لقاء مثمر وودي بين وزير داخلية حكومة إقليم كوردستان ريبر أحمد، ومساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي سيليست والاندر".

وأضافت أن "اللقاء بحث ملف هزيمة تنظيم داعش، والإصلاحات الجارية في مفاصل وزارة البيشمركة، إضافة إلى أهمية مذكرة التفاهم التي توقيعها بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان، وكيفية الاستمرار في تعزيز الشراكة التاريخية بين الجانبين".

وأشارت إلى أن "نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، حضرت الاجتماع".

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