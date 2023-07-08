سیاسة

داخلية كوردستان توافق على إجراء الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات بالإقليم في وقتٍ واحد

author_image Kurdistan24 اربیل
تعبيرية
تعبيرية
کوردستان انتخابات برلبمان كوردستان مفوضية الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس مجلس محافظة أربيل، علي رشيد، أن وزارة الداخلية في إقليم كوردستان وافقت على اقتراح إجراء انتخابات برلمان كوردستان ومجالس المحافظات في الإقليم  في توقيتٍ واحد.

من جانبه، اعتبر رئيس دائرة الانتخابات في المقر الثالث للاتحاد الوطني، هجار محمد، أن انتخابات مجالس المحافظات في الإقليم لا تقلُّ أهمية عن الانتخابات البرلمانية.

وقال: "من الناحية المالية، من المهم جداً إجراء الانتخابات معاً".

يأتي ذلك، في وقتٍ دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في أربيل، المواطنين لتحديث بياناتهم البارومترية اعتباراً من الـ 9 يوليو تموز الجاري، ولغاية الـ 7 أغسطس آب القادم.

وكانت رئاسة إقليم كوردستان أعلنت في وقتٍ سابق، أنها مصرّة على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد.

في وقتٍ لم تجرى انتخابات مجالس المحافظات منذ تسع سنوات.

 

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