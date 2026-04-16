اختيار محمد سمعان محافظاً جديداً لكركوك

أربيل (كوردستان 24) – وافق مجلس محافظة كركوك في اجتماعه اليوم، على استقالة ريبوار طه من منصب المحافظ، كما تم انتخاب محمد سمعان، رئيس الجبهة التركمانية، محافظاً جديداً للمدينة بأغلبية أصوات أعضاء المجلس.

الخميس، 16 نيسان/ابریل 2026، وافق مجلس محافظة كركوك في اجتماعه الرسمي اليوم على سلسلة من التغييرات الجوهرية في هيكلية الإدارة المحلية للمحافظة.

في بداية الاجتماع، وافق المجلس رسمياً على استقالة ريبوار طه من منصب محافظ كركوك، حيث جاءت هذه الخطوة التزاماً بالاتفاق السياسي الذي أُبرم في 10 آب 2024 في فندق الرشيد ببغداد بين الاتحاد الوطني الكوردستاني، وحركة بابليون، وجزء من الأطراف العربية.

بعد ذلك، جرت عملية التصويت لانتخاب المحافظ الجديد؛ فمن أصل 14 عضواً حاضراً في المجلس، صوّت 12 عضواً لصالح محمد سمعان، رئيس الجبهة التركمانية العراقية، ليتولى مهامه كمحافظ جديد لكركوك.

وفي الاجتماع ذاته، أصدر مجلس المحافظة قراراً آخر بانتخاب "نشأت شاويز" نائباً لرئيس مجلس محافظة كركوك، وذلك بهدف استكمال الهيكلية القانونية والإدارية للمجلس.

وبحسب المعلومات، فإن حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني في هذا الاتفاق شملت:

آفيستا محمد، لمنصب قائممقام مركز كركوك.

عدنان حسين، لمنصب قائممقام قضاء داقوق.



يُذكر أنه في تاريخ 10 آب 2024، تم حسم عملية انتخاب المحافظ ورئيس مجلس محافظة كركوك في فندق الرشيد بمدينة بغداد. وتمت تلك الخطوة من خلال تحالف بين "كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني"، و"جزء من ممثلي المكون العربي"، و"ممثل حركة بابليون"، وذلك في ظل غياب كل من "الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، و"الجبهة التركمانية"، والتحالف العربي.