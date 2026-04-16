تصعيد ميداني وقصف متبادل قبيل ساعات من سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

أربيل (كوردستان 24) – شهدت الساعات الأخيرة قبيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ تصعيداً ميدانياً حاداً، حيث أُصيب إسرائيلي بجروح خطيرة إثر قصف صاروخي من لبنان، رد عليه الجيش الإسرائيلي بشن غارات استهدفت منصات إطلاق تابعة لحزب الله.

وأفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي (نجمة داوود الحمراء) بأن طواقمه قدمت العلاج لشاب يبلغ من العمر 25 عاماً في منطقة "كرمئيل" شمالي إسرائيل، وصفت حالته بالخطيرة جراء إصابته بشظايا ناتجة عن عملية اعتراض صاروخي، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار في المنطقة.

وفور وقوع الهجوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته أغارت على منصات إطلاق القذائف الصاروخية التي استخدمها حزب الله في استهداف بلدات الشمال، مؤكداً أن القصف جاء رداً مباشراً على الرشقة الأخيرة التي سبقت موعد الهدنة.

يأتي هذا التوتر الميداني قبل أقل من ساعتين من الموعد المقرر لبدء سريان وقف إطلاق النار عند الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش من مساء الیوم الخميس 16 نیسان/ابریل 2026. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق عن توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والجانب اللبناني إلى اتفاق لهدنة مؤقتة مدتها عشرة أيام، تهدف إلى إنهاء أكثر من شهر من العمليات العسكرية المفتوحة بين الطرفين.