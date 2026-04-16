نتنياهو يتمسك بـ"المنطقة الأمنية" وترامب يرحب بوقف إطلاق النار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24) – أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية ستواصل تمركزها في منطقة أمنية موسعة بجنوب لبنان، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح نتنياهو أن القوات ستبقى في منطقة يصل عمقها إلى 10 كيلومترات، واصفاً هذا الوجود بأنه سيكون "أقوى وأوسع وأكثر استمرارية مما كان عليه في السابق"، مؤكداً بعبارة حازمة: "هذا هو مكاننا، ولن نغادر".

وفي المقابل، علق حزب الله على هذه التصريحات معتبراً أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمنح لبنان "الحق في المقاومة".

من جانبه، رحب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب باتفاق وقف إطلاق النار، واصفاً إياه بـ "الفرصة المثيرة للغاية". وكشف ترامب عن إجرائه محادثات "ممتازة" مع كل من نتنياهو والرئيس اللبناني (ميشال عون)، مشيراً إلى أن الاتفاق سيشمل حزب الله أيضاً.

وأعرب ترامب عن توقعه بعقد لقاء بين الزعيمين اللبناني والإسرائيلي خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، مرجحاً أن يتم هذا اللقاء في البيت الأبيض خلال الأيام القليلة القادمة. كما أبدى الرئيس الأمريكي استعداده لزيارة لبنان "في الوقت المناسب".



المصدر: الوکالات