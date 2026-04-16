لبنان يلتزم بمنع هجمات "حزب الله" ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل

أربيل (كوردستان 24) – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم بين إسرائيل ولبنان يوم الخميس، يتضمن التزاماً من بيروت بمنع أي هجمات يشنها حزب الله.

وفي إطار الهدنة التي تستمر عشرة أيام وتدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس 16 نیسان/ابریل 2026، عند الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش، "ستتخذ الحكومة اللبنانية إجراءات جادة لمنع حزب الله من شن أي هجمات أو عمليات أو أنشطة عدائية ضد أهداف إسرائيلية"، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية.



