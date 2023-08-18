مقتل قياديٍ سابق في الاتحاد الوطني بالسليمانية

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكوردستاني، نیاز دەرگەڵەیی، في مزرعته بقضاء رانيا بمحافظة السليمانية.

وأفاد مراسل كوردستان 24، بالعثور على العضو السابق في المجلس المركزي للاتحاد الوطني مقتولاً داخل مزرعته مساء اليوم الجمعة.

من جهته، أكّد بختيار شاويس، المقرب من لاهور شيخ جنكي، مقتل القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وكتب في منشورٍ على الفيسبوك: "أنا آسف جداً، للموت المفاجئ الذي أصاب صديقي ورفيقي في المجلس المركزي سابقاً "نیاز دەرگەڵەیی".

وبحسب مراسل كوردستان 24، فإن السلطات الأمنية في محافظة السليمانية، فتحت تحقيقاً للكشف عن ملابسات الحادث.