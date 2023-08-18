سیاسة

مقتل قياديٍ سابق في الاتحاد الوطني بالسليمانية

author_image Kurdistan24 اربیل
القيادي السابق في الاتحاد الوطني "نیاز دەرگەڵەیی"
القيادي السابق في الاتحاد الوطني "نیاز دەرگەڵەیی"
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكوردستاني، نیاز دەرگەڵەیی، في مزرعته بقضاء رانيا بمحافظة السليمانية.

وأفاد مراسل كوردستان 24، بالعثور على العضو السابق في المجلس المركزي للاتحاد الوطني مقتولاً داخل مزرعته مساء اليوم الجمعة.

من جهته، أكّد بختيار شاويس، المقرب من لاهور شيخ جنكي، مقتل القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وكتب في منشورٍ على الفيسبوك: "أنا آسف جداً، للموت المفاجئ الذي أصاب صديقي ورفيقي في المجلس المركزي سابقاً "نیاز دەرگەڵەیی".

وبحسب مراسل كوردستان 24، فإن السلطات الأمنية في محافظة السليمانية، فتحت تحقيقاً للكشف عن ملابسات الحادث.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف