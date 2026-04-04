الحشد الشعبي: قتيل وجرحى بهجوم "أمريكي إسرائيلي" استهدف اللواء 45 في الأنبار

2026-04-04 12:06

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، في بيان رسمي، عن تعرض قواتها المرابطة في محافظة الأنبار لهجوم وصفته بـ"الأمريكي الإسرائيلي" فجر اليوم السبت، مما أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات.

وذكر البيان أن اللواء 45 التابع لقيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، تعرض في تمام الساعة 5:10 من صباح اليوم لهجوم استهدف مواقعه بالقرب من المنافذ الحدودية لقضاء القائم بمحافظة الأنبار (غرب العراق).

وأوضحت الهيئة أن القصف أدى إلى "ارتقاء أحد مقاتليها شهيداً وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة"، مشيرةً في الوقت ذاته إلى إصابة أحد موظفي وزارة الدفاع العراقية الذي كان متواجداً في الموقع.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المناطق الحدودية بين العراق وسوريا ضربات جوية متكررة تستهدف الفصائل المسلحة، فيما تصف هيئة الحشد الشعبي هذه الهجمات بـ"الاعتداءات العدوانية" التي تنتهك السيادة العراقية.