توقف حركة التجارة والمسافرين في منفذ الشلامجة الحدودي إثر قصف استهدف الجانب الإيراني

2026-04-04 12:45

أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطات المحلية في محافظة البصرة، اليوم، الإيقاف التام لحركة التجارة وسفر المواطنين عبر منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران، وذلك في أعقاب استهداف أمني طال الجانب الإيراني من المنفذ.

وأفاد مراسل "كوردستان 24" في محافظة البصرة، بأن قصفاً مجهول المصدر استهدف، قبل قليل، منشآت تابعة لمنفذ الشلامجة من الجهة الإيرانية، مما أسفر عن سقوط ضحايا.

وأشار المراسل إلى ورود أنباء أولية تفيد بمقتل مواطن عراقي، بالإضافة إلى تسجيل إصابات في صفوف العشرات من المتواجدين في محيط المنطقة المستهدفة، فيما لا تزال الجهات الرسمية تعمل على تقييم حجم الخسائر البشرية والمادية.