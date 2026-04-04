الرئيس بارزاني في ذكرى الإبادة الجماعية للكورد الفيليين: إنصافهم وتعويضهم واجب على الدولة العراقية

2026-04-04 10:03

أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت 4 نيسان 2026، أن الكورد الفيليين سيبقون إلى الأبد جزءاً عزيزاً وأصيلاً من نسيج شعب كوردستان، مشدداً على أن من واجب الدولة العراقية إنصافهم وتعويضهم عن كافة الأوجاع والمعاناة التي لحقت بهم جراء السياسات القمعية للنظام السابق.

وفي بيان أصدره بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتعرض الكورد الفيليين للإبادة الجماعية، وصف الرئيس بارزاني هذا اليوم بـ "اليوم الحزين" في تقويم شعب كوردستان، مستذكراً "المآسي والويلات التي تعرض لها الإخوة والأخوات الفيليون من اضطهاد ومجازر وظلم بسبب انتمائهم وهويتهم الكوردية".

وأشار الرئيس بارزاني في بيانه إلى المخططات والسياسات اللاإنسانية التي مارسها النظام العراقي السابق بشكل ممنهج، قائلاً: "إن استشهاد آلاف الشباب، ومصادرة الهويات والوثائق الثبوتية، وترحيل عشرات الآلاف من العوائل الكوردية الفيلية، لم يكن إلا جزءاً من جرائم النظام المشؤوم ضد شعب كوردستان".

ووجه الرئيس بارزاني "آلاف التحايا للأرواح الطاهرة لشهداء الكورد الفيليين وجميع شهداء كوردستان"، مستحضراً الدور النضالي المشهود والراسخ للمناضلين الفيليين في دعم الحركة التحررية الكوردستانية عبر التاريخ.

واختتم الرئيس بارزاني بيانه بالتأكيد على التزام شعب كوردستان بالدفاع عن حقوق المكون الفيلي، مشدداً على ضرورة تحقيق العدالة وجبر الضرر عن تضحياتهم الكبيرة.