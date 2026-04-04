طهران تواصل حراكها الدبلوماسي مع العواصم العربية وسط تصاعد التوتر الإقليمي

2026-04-04 12:00

أربيل (كوردستان 24)- كشف مصدر دبلوماسي إيراني، اليوم السبت، عن استمرار الاتصالات المكثفة التي تجريها وزارة الخارجية الإيرانية مع الدول العربية لبحث ملفات الأمن الإقليمي.

المصدر ذاته، أكد أن رؤية طهران للأمن تستند إلى كونه "مفهوماً إقليمياً مشتركاً"، مشدداً على دعوة الدول العربية للتعاون الجماعي لضمان استقرار المنطقة، وفق ما نقلته وكالة نوفوستي.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية في ظل الصراع المحتدم بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، والمستمر منذ أواخر فبراير الماضي.

وجددت طهران دعوتها لدول الخليج العربي بضرورة الالتزام بمبادئ "حسن الجوار" وعدم السماح باستخدام أراضيها كمنطلق للعمليات العسكرية الموجهة ضد الجمهورية الإسلامية.

وفي محاولة لطمأنة الجوار، أكد مسؤولون إيرانيون أن بلادهم لا تستهدف جيرانها، بل تركز ضرباتها على القواعد الأمريكية.

معتبرين أن احترام السيادة الإقليمية لا يتعارض مع حق طهران في الرد على أي اعتداء خارجي.

في المقابل، برز موقف إماراتي حازم تجاه هذه الرواية؛ حيث رفض المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، المبررات الإيرانية لما وصفه بـ "العدوان على دول الخليج".

واعتبر قرقاش أن السلوك الإيراني الحالي لا يشكل خروجاً على القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار فحسب، بل يمثل نهجاً خطيراً يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوض ركائز النظام الدولي.