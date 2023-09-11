سیاسة

رئيس حكومة كوردستان يستقبل السفير الإيراني لدى العراق

أشاد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتقدم والتطور الذي يشهده إقليم كوردستان، ولا سيّما مدينة أربيل.
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مسرور بارزاني ومحمد كاظم آل صادق
مسرور بارزاني ومحمد كاظم آل صادق
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق، والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، أعرب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن شكره وتقديره للتسهيلات والمساعدات التي قدمتها حكومة إقليم كوردستان للزوار الإيرانيين القادمين إلى العراق عبر المنافذ الحدودية للإقليم بهدف المشاركة في أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء.

كذلك أشاد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتقدم والتطور الذي يشهده إقليم كوردستان، ولا سيّما مدينة أربيل.

وفي سياق آخر من اللقاء، جرى بحث حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور والاتفاقات الموقعة.

وبهذا الصدد، أكد رئيس الحكومة أن الإقليم أدّى جميع التزاماته في إطار قانون الموازنة والدستور، داعياً الحكومة الاتحادية إلى إرسال الاستحقاقات المالية للإقليم.

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