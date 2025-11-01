الرئيس بارزاني يلتقي بيشمركة مؤسسة أيلول وكولان والسجناء السياسيين في دهوك

منذ 29 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- التقى الرئيس مسعود بارزاني، بعد ظهر اليوم السبت 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في مدينة دهوك، ببيشمركة مؤسسة أيلول وكولان والسجناء السياسيين في المحافظة.

وخلال الاجتماع، ألقى الرئيس بارزاني كلمة أمام الحاضرين، عبّر فيها عن شكره وتقديره لصمود ونضال وتضحيات من شاركوا في الثورة وعانوا في السجون، مشيراً إلى أن الحرية والإنجازات الحالية جاءت بفضل الله ودماء الشهداء، ودموع أمهاتهم، ومعاناتكم وتضحياتكم أنتم، ولهذا أجلس معكم وأنا مطمئن القلب والبال".

وقدم الرئيس بارزاني لمحة موجزة عن الانتخابات السابقة في إقليم كوردستان وانتخابات العراق، مستعرضاً المراحل التي شهدتها تلك الانتخابات. كما تناول قضية صياغة دستور العراق وعدم التزام الحكومة الاتحادية في بغداد به، وما نجم عن ذلك من خلافات، خاصة بين أربيل وبغداد.

وتحدث أيضاً بإيجاز عن تاريخ الظلم والقمع والإبادة الجماعية ضد شعب كوردستان، وقال: لقد دمّروا بلدنا بكل الوسائل الممكنة، ونحن خلال السنوات الماضية بذلنا جهوداً كبيرة لإعمار كوردستان وتقدّمها، وهذه الجهود وُجدت رغم الكثير من العراقيل، لكننا واصلنا العمل لخدمة وإعمار كوردستان وسنستمر كذلك. واليوم، تواجهنا العديد من العقبات والمؤامرات لإيقاف مسيرتنا، لكننا بدعم الله وإرادة شعبنا، مستمرون في المضي قدماً".

يتبع..