مفوضية الانتخابات: إعلان النتائج الأولية لمجلس النواب بعد 24 ساعة من انتهاء التصويت

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، أن النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب ستصدر بعد مرور 24 ساعة على انتهاء عملية التصويت.

وفي هذا السياق، صرح عضو الفريق الإعلامي حسن هادي زاير، للوكالة الرسمية للأنباء، أنه "تم تسلم ثلاث وجبات من البطاقات البايومترية، بينها وجبتان رئيستان بلغ مجموعهما 3.5 ملايين بطاقة، جرى توزيع 2.3 مليون بطاقة منها، فيما يتبقى نحو 1.2 مليون بطاقة قيد التوزيع حتى يوم 11 تشرين الثاني، حيث ستستمر الفرق في مراكز التسجيل باستلام المواطنين لتسليم البطاقات حتى آخر يوم من الاقتراع".

وفيما يخص موعد إعلان نتائج الانتخابات أكد زاير أن "القانون رقم (4) لسنة 2023 المعدّل نصّ على إعلان النتائج الأولية بعد 24 ساعة من انتهاء التصويت، أي في الساعة السادسة من مساء اليوم التالي".

وأشار إلى أن "الأجهزة الانتخابية تنتج ثلاثة تقارير مرحلية (صباحي، ومنتصف اليوم، ونهائي)، وتُعرض نتائجها تباعاً أمام وكلاء الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام".

وأوضح أن "المفوضية أضافت هذا العام خيارات جديدة تمكّن المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية من الاطلاع على النتائج أولاً بأول داخل المراكز، بما يعزز شفافية العملية الانتخابية".

وستُجرى الانتخابات التشريعية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، في عموم العراق وإقليم كوردستان.

وانطلقت الحملات الدعائية الخاصة بالانتخابات في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025، على أن تستمر حتى 8 نوفمبر الحالي.

وقبل ذلك بيوم واحد، صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أسماء 7,768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً في البرلمان.