تأكيد مقتل خمسة جنود أمريكيين فقدوا بعد تحطم مروحيتهم

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الأمريكي في بيان الخميس أن خمسة جنود أمريكيين فقدوا إثر تحطم مروحيتهم الثلاثاء في كاليفورنيا، لقوا حتفهم.

ونقل البيان عن الجنرال مايكل بورغشولت قوله "بأسف شديد وحزن عميق أعلن خسارة خمسة من نخبة عناصر مشاة البحرية الأمريكية (...) خلال طلعة تدريبية".

وكان الجنود الخمسة أقلعوا من قاعدة كريتش الجوية في نيفادا الثلاثاء للتوجه إلى قاعدة ميرامار في جنوب كاليفورنيا عندما "تم الإبلاغ عن تأخر وصول مروحيتهم" حسبما أعلن سلاح مشاة البحرية الأمريكية.

وأضاف المصدر الخميس أن عمليات انتشال الجثث جارية، وفتح تحقيق في الحادث.

وقال الرئيس جو بايدن في بيان إنه "حزين جداً" مثل زوجته جيل لفقدان هؤلاء الجنود الخمسة.

وأضاف "نتقدم بأحر التعازي لعائلاتهم ووحدتهم وسلاح مشاة البحرية".

وعثرت السلطات المدنية على المروحية وهي من طراز "سي اتش-53 اي سوبر ستاليون" في باين فالي بولاية كاليفورنيا.

ووقعت سلسلة حوادث لطائرات عسكرية أمريكية العام الماضي مع تحطم طائرة من طراز "أوسبري" قبالة سواحل اليابان نهاية تشرين الثاني نوفمبر مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص.

كذلك، قضى خمسة جنود أمريكيين في الشهر نفسه عندما تحطمت مروحيتهم في المتوسط أثناء تدريب.

وتحطمت طائرة أوسبري في آب أغسطس في أستراليا مما أودى بثلاثة من مشاة البحرية.

المصدر: AFP