فيان دخيل: جمعنا تواقيع لإقالة وزيرة الهجرة العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أوضحت عضوة مجلس النواب العراقي، فيان دخيل، أنها جمعت عدة تواقيع في البرلمان العراقي لإقالة وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو من منصبها.

وقالت دخيل في تصريحٍ لـ كوردستان 24، "بسبب تكرار توزيع وزارة الهجرة مواد منتهية الصلاحية على نازحي سنجار في المخيمات، يدرس البرلمان العراقي استدعاء الوزيرة".

وأضافت: جمعنا أكثر من خمسة تواقيع للتصويت على إقالة وزيرة الهجرة العراقية.

وأكدت النائبة العراقية أنه "في حال لم يصوّت مجلس النواب على إقالة وزيرة الهجرة، فسنرسل كتاباً إلى رئيس الوزراء وندعوه إلى إقالة إيفان جابرو من منصبها".

وتابعت دخيل: سأتقدّم بشكوى رسمية ضد وزيرة الهجرة والمهجرين، بسبب توزيع الوزارة مواد منتهية الصلاحية بشكلٍ متكرر على مخيمات نازحي سنجار.

وكان رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي ماجد شنكالي، أكّد اليوم الجمعة، أن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية تستخدم ملف النازحين كورقةٍ سياسية إزاء إقليم كوردستان.

وقال شنكالي في مقابلةٍ مع كوردستان24، "باستثناء أن الوزارة وزعت عدداً من المرات سلعاً ومواداً غذائية منتهية الصلاحية في مخيمات النازحين، فإنها وزعت عليهم في عام 2023 السلع والمواد الغذائية ثلاث مراتٍ فقط، في حين أنه كان ينبغي عليها توزيع المواد الغذائية والسلع على النازحين مرةً كل شهر".

وشدد على أنه "من الواضح للجميع أن وزارة الهجرة والمهجرين فاسدة في توزيع السلع والمواد الغذائية، لأنها قامت مراراً ببيع المواد المخصصة للنازحين مقابل المال خارج المخيمات".

وأشار إلى أن "وزيرة الهجرة كانت تشغل منصب وزارة الهجرة في عهد رئيس الوزراء الاتحادي السابق مصطفى الكاظمي، ولم تتمكن من النجاح في أداء مهامها في ذلك الوقت، وللأسف من جديد تم انتخابها في عهد هذه التشكيلة لشغل منصب وزيرة للهجرة".