إنجاز مشاريع سياحية بأكثر من 7.5 مليار دولار في عهد الحكومة التاسعة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- يوافق يوم 27 أيلول-سبتمبر، ذكرى اليوم العالمي للسفر، الذي أعلنته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

في قطاع السياحة، إتخذت التشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان خطوات مهمة وأنشأت بنی تحتية متينة.

وفي عهد التشكيلة الحكومية التاسعة، تم تنفيذ 80 مشروعًا سياحيًا جديدًا بقيمة 7 مليارات و555 مليونًا و305 آلاف دولار أميركي.

فيما يتعلق بالسياحة، يوجد في إقليم كوردستان أكثر من 3000 موقع ومركز سياحي، تشمل الفنادق، والموتيلات، والمطاعم، والكافيتريات والمجمعات والمواقع الطبيعية السياحية.

تشير إحصائيات بعض الأماكن المسجلة كقواعد سياحية إلى ما يلي:

480 فندقًا، و282 موتيلًا، و44 مجمعًا سياحيًا، و20 قرية سياحية، وحوالي 1000 مطعم، وحوالي 700 كافتيريا، و28 مدينة ألعاب.

هذا التطور الذي يتزامن مع توسع ونمو البنی التحتية والطرق، أدى إلى زيادة استقطاب السياح المحليين والأجانب، وانتعاش القطاع السياحي، حيث يزور إقليم كوردستان سنويًا ما يتراوح بين 7 و 8 ملايين شخص.