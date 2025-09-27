حملان يدعو بغداد للالتزام بحقوق كوردستان الدستورية وضمان إرسال الموازنات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد مساعد رئيس وزراء إقليم كوردستان للشؤون المالية، ريباز حملان، اليوم السبت، أن رواتب موظفي إقليم كوردستان ستُرسل قريباً من بغداد، مشدداً على التزام حكومة الإقليم بتنفيذ جميع الاتفاقيات وفق الدستور والقانون.

وقال حملان في تصريح خاص لـ كوردستان24، إنه "غداً سيتم إرسال راتب شهر تموز لموظفي إقليم كوردستان من بغداد إلى وزارة المالية في كوردستان، وبعد ذلك سيُصرف مباشرة راتب شهر آب".

وأشار إلى أن الاتفاق بين أربيل وبغداد يهدف إلى تحويل جميع رواتب العام الحالي التي لم تُصرف بعد إلى موظفي إقليم كوردستان.

وشدد مساعد رئيس الحكومة على التزام حكومة إقليم كوردستان الكامل بكافة الاتفاقيات الدستورية، قائلاً: "نضمن تنفيذ كل الاتفاقات والالتزام بها، سواء فيما يخص الإيرادات النفطية، أو تصدير النفط، أو أي بند آخر وارد ضمن الدستور وقانون الموازنة".

كما دعا بغداد إلى الالتزام بالاتفاق وضمان حقوق إقليم كوردستان الدستورية.

وأضاف حملان أن "موازنة إقليم كوردستان التي تصل من بغداد لا تقتصر على الرواتب فقط، بل تشمل أيضاً الموازنة التشغيلية، والاستثمار، والحوكمة".

وتابع: "الآن بعد بدء تصدير النفط وتحويل الإيرادات الداخلية و120 مليار دينار إلى بغداد، يجب عليهم أيضاً إرسال الموازنة التشغيلية والاستثمارية، لأن آلاف المشاريع في العراق لا يمكن أن تستمر دون تنفيذ مشروع واحد على الأقل في إقليم كوردستان حتى الآن".