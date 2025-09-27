شاخوان عبد الله يشدد على ضرورة وحدة الصف الكوردي في الانتخابات العراقية المقبلة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- طرح نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، خلال مؤتمر صحفي عقد بكركوك، عدداً من القضايا المهمة المتعلقة بالوضع السياسي والاقتصادي في إقليم كردستان والعراق.

وأعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، اليوم السبت 27 أيلول 2025، بشأن زياراته إلى القوى والأطراف الكوردية في كركوك قائلاً: اليوم لدينا سلسلة زيارات إلى الأحزاب والأطراف الكوردستانية في مدينة كركوك لتبادل الآراء حول التطورات الدولية والإقليمية والمحلية، وخاصة ما يتعلق ببغداد وكركوك.

وحدة الصف للانتخابات

وبشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، أعرب نائب رئيس مجلس النواب عن قلقه من عدم تمكّن الكورد من المشاركة في قائمة موحّدة، وقال: "للأسف لم يتم التوصل إلى تشكيل قائمة مشتركة، لكن لا يزال هناك متسع من الوقت كي لا يتشتت الصوت الكوردي في هذه المدينة".

وأشار إلى أن الكورد لم يتمكنوا في الانتخابات السابقة لمجالس المحافظات من الحصول على نصف المقاعد، معبّراً عن أمله بأن يكون الموقف هذه المرة أكثر توحداً.

استئناف تصدير النفط

وصف شاخوان عبد الله استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان بأنه "مكسب مهم"، قائلاً: “بعد الاتفاق الأخير، يعود الإقليم إلى دورة النفط العالمية، وهذا أمر مهم للإقليم وللموظفين، لأن مسألة الرواتب كانت مرتبطة بشكل مباشر بعملية تصدير النفط".

وأوضح أن عائدات النفط ستدخل ضمن إطار الإيرادات الاتحادية، وفي المقابل ستؤمَّن رواتب الموظفين، مؤكداً أن رواتب شهر آب قد صُرفت بالفعل.

قضية أراضي "توبزاوا"

وفيما يتعلق بتهديدات الجيش العراقي بتوزيع أراضٍ في قرية توبزاوا بمحافظة كركوك على الجنود والضباط العراقيين، قال نائب رئيس مجلس النواب: "لقد وجهنا كتاباً رسمياً إلى وزارة الدفاع. وبعد صدور قانون إلغاء قرارات مجلس القيادة، باتت وزارة الدفاع ملزمة بإعادة الأراضي المصادَرة إلى أصحابها الشرعيين".

ووصف هذه الخطوة بأنها "باب كبير للفساد"، مؤكداً أنهم يقفون بالمرصاد لمثل هذه التجاوزات.

كما جدّد شاخوان عبد الله التأكيد على أن التطورات تستوجب من الأطراف الكوردية في كركوك وبقية المناطق توحيد مواقفها ورؤاها، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات المقبلة.

ترجمة وتحرير: أحمد عبد الرزاق