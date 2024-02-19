الداخلية العراقية تنفي أنباءً عن هروب المتهم بقتل مدير شركة دايو في البصرة

أربيل(كوردستان24)- أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن أنباء هروب متهم بقتل مدير شركة دايو في البصرة.

وقالت الوزارة في بيان: إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء عن (هروب متهم بقتل مدير شركة دايو في محافظة البصرة)"، مبينة أن "المتهم الهارب ليس له أي علاقة بهذا الموضوع مطلقاً، حيث كان المدان الهارب محكوماً وفق أحكام المادة 412 من قانون العقوبات العراقي لمدة سنتين".

وتابعت أن "هذا المتهم يعاني من فشل كلوي وكان يعالج في أحد المستشفيات القريبة من مركز الشرطة الذي كان محتجزاً به، وأن عملية تلقيه العلاج كانت بقرار قضائي، إذ استغل هذا الأمر ومن خلال تواطؤ أحد الضباط تمكن من الهرب أثناء خروجه للعلاج"، موضحة أن "الأجهزة الأمنية المختصة ضمن قيادة شرطة محافظة البصرة، شرعت بعمليات بحث وتفتيش عن المتهم والضابط الذي ساعده على الهرب كما شكلت مجلساً تحقيقياً في هذا الحادث".

وكان جهاز الامن الوطني العراقي قد اعتقل في شباط 2023، المتهم المدعو (أحمد عبد الواحد شايع) هو أحد أخطر المهربين والمطلوبين في العراق، وصادرة بحقه مذكرات قبض قضائية بأكثر من قضية تمس أمن الدولة وجرائم مختلفة بينها القتل و"الارهاب".

وتشير مصادر أمنية، إلى أن "الشايع" هو المتهم الرئيسي بقتل مدير شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير قبل ثلاثة أعوام.

وعثرت السلطات الأمنية في محافظة البصرة جنوبي العراق، في التاسع من تشرين الثاني 2020، على جثة مدير الشركة الكورية بعد أيام قليلة من توقيع عقد ضخم في ميناء الفاو الكبير. ورجحت السلطات المحلية في بادئ الأمر فرضية الانتحار، بعد العثور عليه مشنوقاً بواسطة سلك.