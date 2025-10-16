سوريا.. عبوة ناسفة تنهي حياة 4 حراس لمنشآت نفطية وإصابة 9 آخرين في دير الزور

منذ 26 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- فقد أربعة عمال من حراس المنشآت النفطية في دير الزور، وأصيب 9 آخرون من العاملين والمدنيين، اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، جراء استهداف إرهابي بعبوة ناسفة لباص مبيت تابع لوزارة الطاقة.

وبينت وزارة الطاقة السورية في بيان لها اليوم أن باص مبيت يقل حراس المنشآت النفطية وعدداً من العاملين فيها في دير الزور تعرض صباحاً لاستهداف إرهابي أثناء مروره على الطريق الواصل بين مدينتي دير الزور والميادين.

وأوضحت الوزارة أن الاستهداف أسفر عن ارتقاء أربعة من الحراس وإصابة 9 آخرين من العاملين والمدنيين.

وأكدت وزارة الطاقة أن هذا الهجوم الإرهابي الجبان لن يثني العاملين في القطاع النفطي عن أداء واجبهم الوطني في حماية المنشآت الحيوية واستمرار العمل والإنتاج، مشددة على أن مثل هذه الاعتداءات تأتي في إطار محاولات يائسة لتعطيل الجهود الرامية إلى إعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية في قطاع الطاقة.

وأعربت الوزارة عن تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وتعمل وزارة الطاقة منذ التحرير على إعادة تأهيل البنى التحتية النفطية والكهربائية في إطار خطة شاملة تهدف إلى إعادة دوران عجلة الإنتاج الوطني للمنشآت النفطية، حيث ‏كان وزير الطاقة محمد البشير تفقد في الثامن من الشهر الجاري واقع حقل التيم النفطي في محافظة دير الزور وسير العمل في محطتي التيم للنفط ولتوليد الكهرباء.