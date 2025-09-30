العثور على قنبلةٍ تزن 250 كغ غير متفجّرة في قضاء جومان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قوات أسايش ناحية قسري التابعة لقضاء جومان، اليوم الثلاثاء، العثور على قنبلةٍ تزن 250 كغ غير متفجّرة.

وقالت المديرية العامة لشؤون الألغام بأربيل، إن القنبلة تعود لطائراتٍ كان الجيش العراقي يستخدمها.

وأضافت المديرية في بيانٍ لها، أنها وجّهت فرقها الميدانية لنقلها إلى مستودعاتها لحين تدميرها في الوقت المناسب.

وأولت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان في إطار المؤسسة العامة لشؤون الألغام اهتماماً كبيراً بتطهير الأراضي الملوثة بالألغام والمتفجرات.

وأُنشأت مؤسسة شؤون الألغام عام 2007 لمساعدة حكومة إقليم كوردستان في جهود إزالة الألغام وتطهير الأراضي وتجنيب المواطنين من أخطارها.

وقضى العديد من المزارعين والقرويين بعد أن زرع النظام السابق آلاف الألغام على الحدود طيلة السنوات التي أعقبت الحرب العراقية الإيرانية وخلال حملات التطهير والقمع ضد مواطني الإقليم.

وبعد عام 1991، ساهمت العديد من المنظمات المحلية والدولية المعنية بالألغام في تطهير الحدود العراقية الإيرانية من المتفجرات.

ولا تزال مساحات واسعة من الأراضي في إقليم كوردستان تحوي على ألغام غير منفلقة.

وتعود معظم تلك الألغام إلى فترة الحرب العراقية - الإيرانية التي دامت ثمانية أعوام، ابتداءً من عام 1980 حتى عام 1988.

وتعرضت العديد من المدن والمناطق الكوردستانية حينها إلى التدمير والتخريب بحكم قربها من ميادين المعارك، أو تحوّلها إلى ميادين معارك فعلية.

ناهيك عن سياسة الأرض المحروقة التي انتهجها نظام حزب البعث السابق تجاه الشعب الكوردي والتي خلفت خسائر وأضرار بشرية ومادية كبيرة.