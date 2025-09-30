العثور على سفير جنوب أفريقيا في باريس ميتاً بعد سقوطه من الطابق الـ22

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- عثرت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، على سفير جنوب أفريقيا في باريس ميتاً بعد سقوطه من الطابق الـ 22 بأحد الفنادق.

وقالت صحيفة "لو فيغارو"، نقلا عن مكتب المدعي العام، إن إيمانويل مثيثوا عثر عليه ميتا صباح الثلاثاء جنب "فندق حياة" في الدائرة الـ17.

وأضافت: يُعتقد أن سفير جنوب إفريقيا قفز من النافذة.

كما ذكرت لوباريزيان: يُعتقد أن الدبلوماسي البالغ من العمر 58 عاما قد قفز من الطابق الثاني والعشرين من الفندق ذي الأربع نجمات.

وأوضح مكتب المدعي العام، أن السفير كان قد حجز غرفة في الطابق الثاني والعشرين، وقد فُتحت نافذتها الآمنة بالقوة.

وكانت زوجة السفير قد أبلغت عن اختفائه في اليوم السابق، وقالت إنها تلقت منه رسالة مُقلقة مساء الإثنين.

وتتولى فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص (BRDP) التحقيق في القضية.