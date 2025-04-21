غوتيريش معزياً بوفاة البابا: كان صوت الأمل والإنسانية

2025-04-21 21:49

أربيل (كوردستان 24)- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تعازيه بوفاة بابا الفاتيكان فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاماً، ووصفه بأنه كان "صوت الأمل والتواضع والإنسانية".

وقال غوتيريش في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن البابا فرنسيس "ترك إرثاً حافلاً بالإيمان والخدمة والرحمة".

ووصفه بأنه كان "صوتاً عالمياً للسلام وكرامة الإنسان والعدالة الاجتماعية، وخاصة لأولئك الذين دُفعوا إلى هامش الحياة أو عانوا من ويلات النزاعات".

وقال: "على مرّ السنين استلهمنا في الأمم المتحدة الكثير من التزامه بأهداف منظمتنا ومبادئها".

وتابع: "كان البابا فرنسيس صوت الأمل والتواضع والإنسانية".

غوتيريش نوه بأن البابا فرنسيس دعا في رسالته الأخيرة إلى عدم الاستسلام لـ "الخوف".

وتابع: "بدلاً من ذلك، دعا إلى الاستثمار في أسلحة السلام، لمساعدة (الفئات) الأكثر ضعفاً، ومكافحة الجوع، وتعزيز التنمية".

واليوم الاثنين، أعلن الفاتيكان وفاة البابا فرنسيس، بعد تدهور حالته الصحية منذ 18 فبراير/ شباط الماضي.