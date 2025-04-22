24 قتيلاً جراء هجومٍ مسلّح على سياحٍ في كشمير الهندية

2025-04-22 19:45

أربيل (كوردستان 24)- قُتل 24 شخصاً على الأقل في الشطر الهندي من كشمير الثلاثاء عندما أطلق مسلحون النار على مجموعة من السياح، وفقا لمسؤول في الشرطة.

في حين قالت السلطات إن الهجوم هو الأسوأ الذي يستهدف مدنيين منذ سنوات، وفقاً لما نقلته فرانس برس.

واستهدف الهجوم سياحا في باهالغام الواقعة على مسافة 90 كيلومترا برا من مدينة سريناغار الرئيسية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن متمرّدين في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة يشنون تمردا منذ العام 1989 في سعي إلى الاستقلال أو الاندماج مع باكستان التي تسيطر على جزء أصغر من منطقة كشمير، وتطالب بالسيادة عليها بالكامل، مثل الهند.

وندد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي "العمل الشنيع" الذي وقع في منتجع باهالغام، وتعهد بمحاسبة منفذيه "أمام العدالة".

من جانبه، قال وزير المنطقة عمر عبدالله إنّ "الهجوم أكبر بكثير من أي شيء شهدناه ضد مدنيين في السنوات الأخيرة"، مشيرا إلى أنّ عدد القتلى "لا يزال قيد التحديد".

وأضاف في بيان أنّ "هذا الهجوم على زوّارنا عمل شنيع"، واصفا "مرتكبي هذا الهجوم" بـ"حيوانات، لا إنسانيين ويستحقّون الاحتقار".