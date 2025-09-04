آنو جوهر يهنئ بحلول المولد النبوي الشريف

2025-09-04 08:43

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس التحالف المسيحي، آنو جوهر عبدوكا، المسلمين، بحلول المولد النبوي الشريف.

وقال خلال بيان: "اخواتي وأخوتي المسلمين الاحباء والمحترمين، نبارككم بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، اعاده الله عليكم باليمن والبركات، دمتم ودامت كوردستاننا بالتعايش والاحترام المتبادل والاخاء".

ويصادف اليوم الخميس المولد النبوي، ذكرى ميلاد النبي محمد (ص) يُحتفل به في الثاني عشر من شهر ربيع الأول من كل عام هجري في غالبية الدول الإسلامية.

ويأتي المولد النبوي الشريف دائما في نفس اليوم حسب التقويم الهجري. لأنها تقويم قمري. ومع ذلك، يختلف اليوم في التقويم الميلادي لأنه تقويم شمسي. مما يسبب اختلاف أحد عشر يومًا تقريبًا كل عام.