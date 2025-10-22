تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- كشف تقرير جديد أن فريقًا من علماء الآثار عثر في موقع توبراك تبه (Topraktepe) بتركيا على خمسة أرغفة خبز محفوظة بشكل استثنائي، يعود تاريخها إلى ما بين القرنين السابع والثامن الميلاديين.

وتشير الأدلة الأولية إلى أن هذه الأرغفة لم تكن عادية، بل كانت تُستخدم في طقوس دينية مسيحية، ما يجعلها واحدة من أندر الشهادات المادية على ممارسات العبادة في العصر البيزنطي المبكر.

وبحسب تقرير نُشر في صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن الحفظ المدهش لهذه الأرغفة يعود إلى "تحوّلها إلى كربون جرّاء حريق مفاجئ في بيئة منخفضة الأكسجين" وهي ظاهرة كيميائية تحافظ على الشكل الخارجي للمواد العضوية لآلاف السنين.

ووصفت السلطات المحلية الحالة التي وُجدت عليها العيّنات بأنها "من بين أفضل الأمثلة المحفوظة التي تم تحديدها في الأناضول حتى الآن".

ووفقاً للصحيفة، لم يعتمد الباحثون على السياق الأثري وحده لتأكيد الطابع الديني للخبز، بل استدلّوا على ذلك من نقوش ظهرت بوضوح على سطح الأرغفة.

فعلى أحد الأرغفة، نقشٌ لصورة يسوع وهو ينشر الحبوب، مرفقاً بعبارة مكتوبة باللغة اليونانية تقول: "بامتناننا للمسيح المبارك".

أما الأرغفة الأربعة الأخرى، فكانت مزينة بصليب مالطة، الرمز المسيحي ذي الثمانية رؤوس، الذي ظهر لاحقًا على دروع الفرسان خلال الحروب الصليبية، ولا يزال مستخدماً حتى اليوم في شعارات مثل تلك الخاصة بفرق الإطفاء.

وأكّد أحد أعضاء فريق التنقيب أن هذا الاكتشاف "يلقي ضوءاً جديداً على فصلٍ مثير من الحياة البيزنطية المبكرة"، وفق ما نقله موقع يورونيوز.

مشيراً إلى أن "التقوى لم تكن تقتصر على الصلوات والطقوس فحسب، بل كانت تتجسّد أيضاً في أشياء تحمل دلالة روحية مرتبطة بأبسط احتياجات الإنسان: الخبز".

ويُرجّح أن صورة يسوع وهو يزرع الحبوب تحمل دلالة رمزية مزدوجة: فهي قد تشير إلى مثل الزارع المذكور في الأناجيل (متّى 13، مرقس 4، ولوقا 8)، كما قد تعكس طريقة العبادة في المجتمعات الريفية التي ربطت المسيح بممارسات حياتها اليومية، خلافًا للتمثيلات الإلهية المجردة السائدة في المراكز الحضرية الكبرى مثل القسطنطينية.

ويُعدّ فريق البحث حاليًّا لإجراء "تحاليل كيميائية ونباتية" على الأرغفة المكتشفة لتحديد أنواع الحبوب وعوامل التخمير المستخدمة في صنعها، كما يخطط لمواصلة التنقيب في الموقع بهدف تحديد مكان العبادة الذي يُرجّح أن هذا الخبز كان معدًّا لاستخدامه فيه.