مقتل 40 مهاجراً غير نظامي غرقاً قبالة سواحل تونس

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قتل 40 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل تونس، اليوم الأربعاء، في غرق مركبهم بينما تم إنقاذ 30 آخرين، على ما أفاد متحدث قضائي وكالة فرانس برس.

وقال وليد شطبري الناطق باسم محكمة محافظة المهدية إن الحادث وقع فجر الأربعاء، مضيفاً "كان على ظهر المركب مبدئياً وحسب الأبحاث الأولية 70 شخصاً".

وأكد "انتشال 40 جثة من بينهم رضع، وإنقاذ 30 آخرين"، مشيراً إلى أن المهاجرين هم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وتعد المنطقة الوسطى في البحر الأبيض المتوسط من أخطر طرق الهجرة في العالم، حيث سجل وفاة أو اختفاء 32803 أشخاص منذ عام 2014، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.

وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت تونس التي تبعد سواحلها أقل من 150 كيلومتراً من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، إضافة الى ليبيا المجاورة، من النقاط الرئيسية لانطلاق المهاجرين من شمال إفريقيا سعياً لبلوغ أوروبا.

وفي العام 2023، وقعت تونس اتفاقية بقيمة 255 مليون يورو مع الاتحاد الأوروبي، خُصص ما يقرب من نصفها لمكافحة الهجرة غير النظامية، مما أدى إلى انخفاض كبير في عمليات المغادرة نحو إيطاليا.

ومنذ بداية العام 2025، وصل 55976 شخصاً إلى السواحل الإيطالية، بزيادة قدرها 2 في المئة على أساس سنوي، حيث جاءت الغالبية العظمى (49792) من ليبيا والباقي (3947) من تونس، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبدأت السلطات التونسية في أوائل أبريل/نيسان بتفكيك مخيمات غير رسمية للمهاجرين مقامة في بساتين الزيتون بالقرب من محافظة صفاقس، حيث كان يعيش ما يناهز 20 ألف شخص.

وفي أواخر آذار/مارس، دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد المنظمة الدولية للهجرة إلى تكثيف جهودها لضمان "العودة الطوعية" للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم.