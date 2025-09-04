رئيس الحكومة يهنئ بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

2025-09-04 09:01

أربيل (كوردستان24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وفيما يلي نص التهنئة:

مع إشراقة ذكرى المولد النبوي الشريف، أتوجّه بأسمى آيات التهاني وأزكى التبريكات إلى عموم مسلمي كوردستان والعالم أجمع.

وإذ نستلهم في هذه المناسبة العطرة سيرة نبيّنا المصطفى (صلى الله عليه وسلم)، فإننا نأمل أن تكون هذه الذكرى حافزاً لترسيخ مبادئه السمحة في الإنسانية والسلام والعيش المشترك والوئام والعدالة.

كل عام وأنتم بألف خير، وحمى الله كوردستان.