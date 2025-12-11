الكرملين: بوتين أكد في مكالمة هاتفية دعمه لمادورو في خضم التوتر بين كراكاس وواشنطن

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جدّد دعمه لفنزويلا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس نيكولاس مادورو، في خضم التوتر بين كراكاس وواشنطن بعدما صادرت الولايات المتحدة ناقلة نفط قبالة سواحل البلاد.

وجاء في بيان الكرملين بعد الاتصال "عبّر فلاديمير بوتين عن تضامنه مع الشعب الفنزويلي، وأكّد دعمه لسياسة حكومة مادورو الهادفة إلى حماية المصالح الوطنية والسيادة في مواجهة الضغوط الخارجية المتزايدة".

وأكد الزعيمان "التزامهما المتبادل" بتنفيذ مشاريع روسية فنزويلية مشتركة لا سيما في قطاعات الاقتصاد والطاقة والتجارة.

في أيار/مايو، أعلن مادورو الحليف المقرب من فلاديمير بوتين مزيدا من التقارب بين موسكو وكراكاس عبر توقيع معاهدة تعاون.

وتُصعّد الحكومة الأمريكية إجراءاتها الاقتصادية والعسكرية لزيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي الاشتراكي.

وقال ترامب في مقابلة أخيرا مع موقع "بوليتيكو" الإخباري الإلكتروني إن أيام مادورو باتت "معدودة".

ونشرت واشنطن قوات عسكرية على نطاق واسع في منطقة البحر الكاريبي منذ الصيف، إلا أن مصادرة ناقلة النفط تُعدّ سابقة في هذه الأزمة، في وقت تُشكّل المحروقات المصدر الرئيسي لإيرادات فنزويلا.

المصدر: فرانس برس