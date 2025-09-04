انفجار يستهدف سيارة في المزة 86 والأجهزة الأمنية تفرض طوقاً أمنياً حول الحي

2025-09-04 09:34

أربيل (كوردستان24)- فرضت الأجهزة الأمنية في دمشق طوقاً أمنياً في محيط منطقة المزة 86 بعد وقوع انفجار بسيارة استهدف عنصر بجهاز الأمن.

ولم يُعرف بعد مصير الشخص المستهدف، فيما تجري الجهات المختصة تحقيقاتها لتحديد طبيعة الانفجار والجهة المسؤولة عنه.

وجاء هذا الحادث بعد ساعات من قضية الضغط عل الأهالي في حي السومرية في دمشق، كما تلقت بعض الأسر في حي المزة 86 إشعارات تطالبهم بإخلاء منازلهم، ما أدى إلى حالة من التوتر والقلق في المنطقة.

المصدر.. المرصد السوري لحقوق الإنسان