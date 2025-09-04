رئيس إقليم كوردستان يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

2025-09-04 09:41

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، بمناسبة مولد النبي محمد (ص).

وقال نيجيرفان بارزاني خلال بيان التهنئة، في ذكرى المولد النبوي، أتوجه بأحر التهاني إلى جميع المسلمين في كوردستان والعراق والعالم أجمع.

وأضاف: وأسأل الله أن يجعل هذه المناسبة مصدراً للفرح والبركة والطمأنينة للجميع، وأن تكون دافعاً لنشر السلام والوئام.

وتابع: ندعو المولى عز وجل أن يحمل لنا هذا اليوم المبارك رسالة المحبة والإنسانية والخير، وأن يلهمنا جميعاً سبل الهداية ويجمع قلوبنا على الرحمة والتسامح.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

4 أيلول 2025