الكهرباء على مدار 24 ساعة في قضاءين وأربع نواحٍ بالسليمانية ضمن مشروع "روناكي"

2025-09-04 19:29

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للكهرباء في السليمانية، اليوم الخميس 4 أيلول 2025، أن الكهرباء أصبحت متوفرة على مدار 24 ساعة في قضاء جوارتا ونواحي سيتك وزلان وباسني والقرى التابعة لها، بالإضافة إلى قضاء ماوت وناحية كابيلون والقرى التابعة لهما، وذلك ضمن مشروع روناكي "الإنارة".

وأكدت المديرية أن عدد المشتركين بالكهرباء في هذين القضاءين والأربع نواحٍ التابعة للسليمانية، يتجاوز 22 ألف مشترك.

وكانت كهرباء قضاء قرداغ والقرى التابعة له، وناحية عربت والقرى التابعة لها، وناحية برزنجة والقرى التابعة لها، قد أصبحت متوفرة على مدار 24 ساعة الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس 28 آب 2025، أن نحو 4 ملايين مواطن، أي أكثر من نصف سكان الإقليم، أصبحوا يتمتعون بالكهرباء على مدار الساعة ضمن مشروع "روناكي".

ويأتي مشروع "روناكي" ضمن رؤية رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الذي أطلق المشروع في تشرين الأول 2024 بهدف توفير الكهرباء على مدار الساعة لكل منزل ومحل تجاري في إقليم كوردستان بحلول نهاية عام 2026، وقد أقر مجلس وزراء حكومة الإقليم المشروع بالإجماع في 14 أيار.