عزيز ويسي: فرنسا ودول العالم يقدّرون نضال وتضحيات البيشمركة

2025-09-05 10:03

أربيل (كوردستان24)- قال قائد قوة الزيرفاني في البيشمركة ان فرنسا دعمت قوات البيشمركة الكوردية دوما، واليوم تحترم نضال وتضحياتهم بافتتاح طريق باسم البيشمركة في باريس.

وقال قائد قوة الزيرفاني في بيشمركة كوردستان عزيز ويسي اليوم الجمعة 5 ايلول 2025 لكوردستان24، "ان دول العالم تولي اهتماما كبيرا بإقليم كوردستان وقوات البيشمركة، وتقدر نضالهم وتضحياتهم".

وأضاف عزيز ويسي، "ان اليوم هو يوم تأريخي لشعب كوردستان، لان نضال وتضحيات قوات البيشمركة تحظى بالاحترام في فرنسا التي دعمت البيشمركة باستمرار".

وحول حرب داعش الارهابي، قال عزيز ويسي "كان هذا التنظيم الارهابي يشكل تهديدا للعالم أجمع، ولكن بدعم وحكمة وشجاعة الرئيس بارزاني والبيشمركة، تم القضاء على ارهاب داعش، لذلك من المهم ان يتم تسمية اليوم بيوم البيشمركة".

ومن المقرر ان يفتتح الرئيس بارزاني الجمعة طريق "ألبيشمركة" في متنزه أوندري سيتورين بباريس، فبحكمته عبرت القضية الكوردية مراحل مهمة في تأريخها وتعريف هويتها للعالم، ومثلما ان السلام والتضحية متجذران في نفوس الكورد، فان الشعوب المحبة للسلام لن تتخلى عن الكورد.

وستقام اليوم في العاصمة الفرنسية باريس احتفالات وانشطة متنوعة تقديرا لنضال وتضحيات البيشمركة والشعب الكوردي، وسيحضر الرئيس بارزاني هذه الفعاليات ووفد من حكومة إقليم كوردستان ومئات الضيوف الى جانب حضور عدد من قدامى البيشمركة، كما وستشارك شخصيات سياسية واكاديمية فرنسية ودول اوروبا.

عرفت فرنسا بصداقتها للكورد عبر التاريخ، ودأب قادتها على زيارة إقليم كوردستان ومد يد العون للشعب الكوردي في اوقات الحاجة، ففي عام 1991 وخلال الانتفاضة الكوردية، زارت دانييل ميتران زوجة الرئيس الفرنسي الاسبق ميتران إقليم كوردستان وشهدت معاناة الكورد.

افتتاح شارع في العاصمة الفرنسية باريس تحمل في طياتها معاني عظيمة، كتعريف أزلي لدى الشعب الكوردي فان البيشمركة يعني انهم مستعدون للقتال من أجل وطنهم ومستعدون للتضحية من أجله.