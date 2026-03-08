إسرائيل تعترض موجات من الصواريخ الإيرانية

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- دوت صافرات الإنذار في أنحاء إسرائيل باكرا صباح الأحد، محذرة من صواريخ أطلقت من إيران، دون ورود أي تقارير عن أضرار أو إصابات.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية تتصدى لما لا يقل عن أربع موجات من "الصواريخ التي أطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل" خلال حوالى خمس ساعات.

وتم تفعيل صافرات الإنذار في معظم أنحاء شمال إسرائيل كما في جنوبها ووسطها، ولا سيما في مدن كبرى مثل حيفا وتل أبيب وبئر السبع، وفقا لقيادة الجبهة الداخلية التي طلبت من السكان التوجه إلى الملاجئ أو أماكن آمنة.

ورفعت الإنذارات لاحقا مع إعلان الجيش أنه "يُسمح الآن بمغادرة المناطق المحمية في كل أنحاء البلاد"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم اعتراض معظم الصواريخ.

وأسفرت الهجمات الصاروخية في هذه الحرب التي اندلعت عقب شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في 28 شباط/فبراير، عن مقتل 10 أشخاص في إسرائيل.

كذلك دوت صافرات الإنذار باكرا صباح الأحد في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان من حيث أطلق حزب الله الموالي لإيران هذا الأسبوع مسيّرات وقذائف وصواريخ على إسرائيل.