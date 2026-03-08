الرئيس بارزاني: نساء كوردستان كنّ دائماً الركيزة الأساسية لنضال شعبنا

منذ 8 دقائق

أربيل (كوردستان24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني، اليوم، رسالة تهنئة إلى نساء كوردستان والعراق والعالم بمناسبة الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، أشاد فيها بالدور البطولي والتاريخي للمرأة الكوردستانية في مسيرة التحرر الوطني.

وقال الرئيس بارزاني في رسالته: "بمناسبة الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى نساء كوردستان والعراق والعالم أجمع".

وأعرب الرئيس بارزاني عن تقديره العميق لمكانة المرأة الكوردستانية، مؤكداً أنها كانت وما زالت جزءاً أصيلاً ومحورياً في نضال وصمود الشعب الكوردي، مشيراً إلى أن "ثقل الثورة وقسوة التضحيات كانت تقع دائماً على عاتق نساء كوردستان اللواتي أثبتن شجاعة وفداءً منقطعي النظير".

وفي ختام رسالته، جدد الرئيس بارزاني تمنياته لجميع النساء بمستقبل ملؤه السعادة والرفعة والنجاح، مؤكداً على استمرار الدعم لنضالهن من أجل تحقيق كامل حقوقهن.