إصابة ثلاثة أشخاص في البحرين جراء سقوط شظايا صاروخ

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أصيب ثلاثة أشخاص بجروح صباح الأحد في البحرين جراء سقوط شظايا صاروخ، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية في اليوم التاسع من الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وجاء في بيان الوزارة عبر إكس "جراء العدوان الإيراني السافر... إصابة 3 أشخاص وأضرار مادية بمبنى إحدى الجامعات بمنطقة المحرق إثر سقوط شظايا صاروخ".

وأعلنت سلطات البحرين في بيان تضرر محطة لتحلية المياه الأحد جراء هجوم إيراني بمسيّرة.

وأفادت وزارة الداخلية عبر إكس أن "العدوان الإيراني يقصف وبشكل عشوائي أهدافا مدنية ويلحق أضرارا مادية بمحطة لتحلية المياه إثر هجوم بطائرة مسيّرة"، وذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني السبت ضرب قاعدة الجفير الأميركية في البحرين مؤكدا أنها استخدمت سابقا خلال النهار لقصف محطة إيرانية لتحلية المياه.

AFP